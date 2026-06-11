Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV u shpreh se vendimi i Departamentit të Shtetit për Berishën nuk ka të bëjë me “non gratën”, por me ndryshim politikash në SHBA për të udhëtar në SHBA.
“U vërtetua teza e PD Sali Berisha e mbante si kapital për interesat e tij dhe të arrinte diçka, por nuk ka ndodhur për të. Nuk ka ndodhur personalisht për të, por janë një grup. Ka ndryshuar politika në SHBA për këtë lloj mase dhe janë një grup politikanësh që po marrim jo “non gratën”, por mundësinë e udhëtimit në SHBA.
Fakt është që Saliu ka humbur mbështetjen popullore dhe kjo është më e rëndësishme për të folur ne si politikanë. A shkon dhe a nuk shkon në Amerikë kjo është në aspektin personal, nuk ka lidhje.
Jemi në kushtet kur heqja e “non gratës” për Berishën ka mërzitur shumë demokratët, që shikojnë se do të kenë zero shanse që të garojnë në garën e ardhshme”- tha Klosi.
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