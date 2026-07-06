Jürgen Klopp ka qenë mjaft kritik për atë që ka ndodhur me çështjen “Balogun”.
Ish-trajneri gjerman mbrëmjen e kaluar ka kritikuar ashpër mënyrën se si u zhvillua e gjithë situata, e cila dërgoi në heqjen e pezullimit për ndeshjen e radhës të sulmuesit amerikan edhe pse u ndëshkua me karton të kuq.
“Ajo që po thuhet nëse është e vërtetë mendoj se është një çmenduri.
Futbolli nuk është loja e Trump apo Infantino-s, futbolli është loja jonë.
Më vjen keq për Balogun, por ndërhyrja e tij ishte për karton të kuq dhe si e tillë duhet që të qëndrojë deri në fund.
Ai nuk duhet që të jetë në fushë në takimin e radhës”, tha 59-vjeçari.
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