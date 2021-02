Klipi me veshje kombëtare/ Rita Ora për albumin e ri: Doja të prezantoja prejardhjen time

Këngëtarja me famë botërore, Rita Ora publikoi dy ditë më parë mini-albumin e titulluar “Bang”, për të cilin ka bashkëpunuar me emra të njohur si Imanbek, David Guetta dhe Gunna. Projekti i cili mori vëmendje të madhe me detajet e kulturës shqiptare, këngëtarja e cilësoi si më të vështirin që ka realizuar.