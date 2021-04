Nga Plator Nesturi

Ka disa ditë që opozita po artikulohej se zgjedhjet në Shqipëri po zhvillohen në kushte anormaliteti. Ndonëse jo me argumentimin përkatës se çfarë perceptojnë si anormalitet, përdoret shpesh si shembull çështja e “patronazhistëve” e shoqëruar kjo me debatin mbi të dhënat personale. Kjo çështje natyrisht që kërkon një debat dhe investigim më të gjerë, por është amorale që gishti të drejtohet vetën në një drejtim. Prej kohësh është theksuar se të gjitha partitë kryesore kanë një database të të dhënave mbi qytetarët dhe prirjen e votës. Fakti që në një media, në rastin konkret ne Report Tv, publikohet database i PD me të dhënat mbi qytetarët, dëshmon se pikërisht se ky shembull anormaliteti qëndron tek të gjithë lojtarët kryesorë të politikës, dhe aspak e veçuar siç u munduan ta kanalizojnë. E thënë ndryshe, anormaliteti, nëse e quajmë të tillë, është shndërruar në normë e të gjithëve.

Ajo që mbetet në fund të gjithë këtyre pozave që të keqen e shohin vetëm te kundërshtari, është mungesa e moralit përballë qytetarëve. Deri më tani fushata po zhvillohej me tone të qeta dhe kjo nuk i shkon për mbarë tezës së anormalitetit. Opozita nëpërmjet kësaj strategjie arriti të rikuperojë shumë nga kuotat e ulëta që vlerësohej në fillim të fushatës. Atëherë çfarë ka ndryshuar që të ndryshohet diskurs në deklaratat e liderëve të saj dhe përse u nxitua të përdorej me aq ngulm një incident banal e periferik në Kavajë? Ngritja e alarmit për të veshur këtë incident me petk politik e të porositur madje nga vetë Rama, nuk është e moralshme dhe as i shërben klimës së zgjedhjeve. Nuk i shërben madje as vetë