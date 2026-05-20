Në mesin e muajit qershor, anëtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit u mbaron mandati.
Pas kësaj, ata pritet që të nisin menjëherë punë si gjyqtarë. Sot në 20 maj, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar një vendim, duke njoftuar pozicione të lira për anëtarët e KPA-së, se kanë të drejtë të emërohen si gjyqtarë të Apelit.
Shumica e anëtarëve të jurisë së vettingut kanë kërkuar që të emërohen si gjyqtarë të Apelit.
Tashmë, me njoftimin e vakancave nga KLGJ-ja, nis procedura e marrjes së detyrës nga ana e anëtarëve të KPA-së.
“Këshilli miratoi vendimin për njoftimin e pozicioneve të lira në nivel apeli, për anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që kanë të drejtën e emërimit në një pozicion të tillë”, thuhet në njoftimin e KLGJ-së.
Vetëm një anëtar i KPA-së nuk ka bërë kërkesë për t’u emëruar si gjyqtar. Ndërkaq, siç raporton gazetarja e Klan News Glidona Daci, ish-anëtarja e KPK-së Alma Faskaj është emëruar komisionere e Avokatit të Popullit.
