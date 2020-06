Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali ashtu si dhe kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi i kërkoi kryetares së KLGJ-së që të çojë përpara procesin, duke hapur garën për të gjitha vendet vakante në gjykatën e Lartë dhe Kushtetuese, pasi ngritja e dy institucioneve është kusht i BE-së.

“Ne e kemi iniciuar reformën në drejtësi pas fitores sonë të 2013, me një komision model që përfshiu jo vetëm vullnetin e shoqatave dhe shoqërisë civile. Përsa i përket SPAK, 8 anëtarët u betuan, KLP emëroi drejtuesin. Byroja e Hetimit do të fillojë së shpejti dhe ne presim me ngulm, që KLGJ-së të veprojë më shpejt për ngritjen e gjykatës së Lartë dhe Kushtetuese që janë shtyllë për domosdoshme për rrugën tonë.

Duhet ti bëjmë si përgjegjësi ndaj të ardhmes së fëmijëve tanë. Ua kemi borxh fëmijëve tanë dhe të ardhmes së Shqipërisë. Të krijojmë një klimë politike për reformat, ngërçi jonë është lufta politike vetëm për pushtet këtu dhe jashtë. Për reformën zgjedhore vizioni ishte për depolitizim, por të detyruar nga frika e PD-së ulëm në atë tryezë për një proces që nuk bojkotohet nga opozita. Tani reforma në drejtësi dhe zgjedhore të çohen përpara” tha Spiropali gjatë fjalës së saj.

/e.rr