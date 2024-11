I ftuar në “Now” me Erla Mëhillin, Kryekomisar Asllan Shytaj bëri një panoramim të qartë të rrethanave të atentatit ndaj djalit të ish-gjyqtarit Fran Prendi, 27-vjeçarit Klajdi Prendi. Sipas Shytajt i ndjeri u qëllua nga autorët brenda makinës së tij dhe më pas u dërgua në spital me mjete të rastit nga persona të cilit ishin aty pranë në momentet e atentatit.

“Në sallën operative erdhi një njoftim nga qytetarët se pranë lokal “Artistit” është goditur me armë zjarri drejt një mjeti. Menjëherë është ngritur grupi hetimor nga “Sektori për Krimet e Rënda” dhe janë kryer të gjitha veprimet. Janë sekuestruar pamjet filmike, 7 gëzhoja të kalibrit 9 milimetra, mjeti i viktimës i cili ishte goditur disa herë në derën e shoferit, tek xhami më shumë. Me sa jam informuar Klajdi Prendi ka qenë brenda automjetit kur është qëlluar me armë zjarri. Sot kemi gjetur dhe armën e krimit brenda mjetit të djegur të autorëve e cila ishte dëmtuar nga djegia”, tha Kryekomisar Asllan Shytaj.