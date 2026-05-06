Emisioni “Stop” mbrëmjen e djeshme, më 5 maj, transmetoi një ngjarje të rëndë në shkollën 9-vjeçare “Isa Boletini” në Kamëz, pranë zonës së njohur si “Instituti Bujqësor”.
Disa prindër denoncuan sjelljen e mësueses kujdestare Rudina Mbjeshova ndaj nxënësve të klasës së parë, duke thënë se fëmijët ofendohen dhe bullizohen vazhdimisht gjatë orës së mësimit.
Emisioni “Stop” monitoroi për disa ditë situatën në klasë, duke dokumentuar një sërë episodesh me gjuhë fyese dhe kërcënuese nga ana e mësueses. Në komunikimet e saj me nxënësit, ajo përdori etiketime të rënda si “budallenj”, “torollakë”, “të paedukatë”, “mistreca”, madje duke shkuar deri në shprehje ekstreme si “vdeksh” apo “vrit veten”.
Në disa raste, mësuesja kërcënonte nxënësit me ndëshkime, përjashtime apo nota të ulëta, duke krijuar një ambient frike dhe presioni psikologjik.
Sot, më 6 maj, nëna e një fëmije të keqtrajtuar ka shkuar në shkollë dhe është përballur me kërcënimin e mësueses.
“Sot vajta në shkollë për të çuar djalin si zakonisht dhe me të futur djalin, mësuesja kujdestare Rudina, ndërkohë që u futa unë në klasë bën një kërcënim”, pohoi nëna.
Në audion e regjistruar dëgjohet mësuesja duke ju drejtuar nënës së nxënësit të saj: “Jo, që do të të kap unë… Po kjo punë do të vejë në gjak. Ok!”
Nëna bën gjithashtu të ditur për emisionin “Stop”, në Tv Klan se ka bërë denoncim në komisariatin nr. 3 në Tiranë, ndërsa akuzon edhe drejtoreshën e shkollës se ka pasur dijeni për situatën e rëndë.
Ministria e Arsimit ka reaguar, duke pezulluar nga puna mësuesen Rudina Mbjeshova dhe duke ngritur një grup kontrolli për verifikimin e gjithë situatës.
