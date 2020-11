Kreu i qeverisë Edi Rama e ka nisur ditën me një cilësim për opozitën jashtëparlamentare në raport me pandeminë e koronavirusit. Rama thotë se një opozitë që nuk gjen forcë të bëhet bashkë me shumicën as në një sëmundje që bie një herë në shekull nuk i duhet as dreqit, jo më popullit shqiptar.

“Një opozitë që as në një sëmundje që bie një herë në shekull nuk gjen dot forcë të bëhet bashkë me shumicën nuk i duhet as dreqit e jo më popullit shqiptar!”, shkruan Rama.