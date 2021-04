Kryministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria do të bëhet eksportues neto i energjisë, duke theksuar se s’do të harxhojmë më asnjë lek për energji por do të fitojmë duke e shitur atë.

“Me skavicën në veri dhe tecin e Vlorës në jug, do të hyjnë në sistemin tonë, dhe me 2 parqet me energji diellore, një në Karavasta tjetri në Durrës, Shqipëria do të bëhet eksportues neto i energjisë, ne sdo harxhojmë asnjë lek më për të blerë energji por do të shesim energji. Kjo nuk është një ëndërr e parë në gjum”./ b.h