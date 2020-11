Virologia kineze Shi Zhengli, njihet në të gjithë botën si ‘gruaja lakuriqe’ pasi prej vitesh ajo studion lakuriqët e natës, madje ajo ishte e para shkencëtare që izoloi kodin gjenetik të koronavirusit

Një vit më parë, Shi Zhengli ishte në një konferencë kur i telefonuan që të kthehet në Ëuhan, sepse në një spital ishin pranuar dy pacientë me ndezje të pazakontë të mushkërive, transmeton Telegrafi.

Fjala është për rastet e para të prekur me COVID-19, virus ky që shkaktoi pandeminë dhe për një vit infektoi më shumë se 55 milionë njerëz dhe 1.3 tjerë humbën jetën.

Megjithatë, ndoshta edhe mund të mos jenë rastet e para me coronavirus sepse pacienti 55-vjeçar nga provinca kineze Hubei është pacienti zero – dhe është zbuluar pikërisht një vit më parë.

Nga rastet e para me koronavirus e deri më sot është mësuar shumë për virusin, simptomat, mënyrën e bartjes, shërimit – e bota është një hap larg vaksinës që do të mund ta shfaroste pandeminë, por … “gruaja lakuriq” paralajmëron se pandemia të tilla do të ketë edhe në të ardhmen.

Çështja është se për Zhenglin kjo pandemi nuk ka qenë ndonjë befasi, pasi që nga viti 2004 studion lakuriqët e natës. Detyra e saj në këtë ekspeditë shkencorë ka qenë zbulimi i burimit të SARS-it.

Ajo dhe ekipi i saj kanë gjetur qindra lloje të koronavirusit, por për fat të mirë vetëm dhjetëra prej tyre kanë qenë të ngjashme me SARS-in, që do të mund të infektonin mushkëritë e njeriut. Gjithashtu ishin imunë ndaj vaksinave dhe barnave që janë treguar të suksesshme kundër viruseve tjera.

E gjatë hulumtimit, shkencëtarët kanë zbuluar se një nga shpellat konsiderohej si epiqendra e SARS-it, që edhe paraqiste rrezik të madh për faktin se brenda saj gjendeshin milionë lakuriqë dhe gjasat që virusi të pëson mutacion deri të shfaqja e një lloji të ri, ishin shumë të mëdha.

U konstatua se ky virus mund të përhapet edhe tek ata që nuk kanë kontakt të drejtpërdrejt me këto lloj kafshësh, kurse njerëzit që jetojnë në fshatrat e afërta me shpellën – më saktësisht gjashtë persona kishin shfaqur simptomat e tyre të para të ngjashme me ato të SARS-it.

Zhengli beson se për këtë njerëzit çdo herë e më shumë po i braktisin zonat që konsiderohen si të “egra”, e për këtë edhe po rritet rreziku i bartjes së llojeve të reja të viruseve tek njerëzit.

Ajo konsideron se kjo pandemi ka qenë “thirrje për t’u zgjuar”, por se frikësohet se në të ardhmen do të ketë tjera.

“Ajo çfarë kemi zbuluar është vetëm maja e ajsbergut. Misioni duhet të vazhdojë. Coronaviruset që “dalin” nga lakuriqët e natës mund të shkaktojnë pandemi tjera dhe duhet t’i gjejmë para se të na gjejnë ne”, ka porositur ajo.

g.kosovari