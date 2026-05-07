Një gjykatës federal në Shtetet e Bashkuara publikoi një dokument të përshkruar si një shënim i dyshuar vetëvrasjeje i shkruar nga financieri i dënuar për pedofili Jeffrey Epstein. Gjykatësi i Qarkut Amerikan Kenneth Karas në White Plains, Nju Jork, urdhëroi hapjen e shënimit .
Shënimi i shkruar me dorë u gjet nga ish-shoku i qelisë së Epstein në Manhattan, i dënuar për vrasje dhe ish-oficeri i policisë Nicholas Tartaglione.
Shënimi thuhet se u gjet në një roman grafik pas tentativës së parë të dyshuar për vetëvrasje në korrik 2019. Deri atëherë, pak njerëz raportohej se kishin dijeni për ekzistencën e dokumentit.
Thuhet se ai ua ka dhënë letrën avokatëve të tij për të mohuar akuzat se kishte sulmuar Epsteinin.
Çfarë thotë shënimi i supozuar i vetëvrasjes së Epstein?
“Më hetuan për muaj të tërë, NUK GJETEN ASGJË!!! Është një kënaqësi të zgjedhësh kohën për të thënë lamtumirë shikoni çfarë doni të bëj, Shpërtheni duke qarë!!””PA ARGËTIM”, “NUK I IA VLEN!!”, thuhet në letrën e dyshuar të Epstein.
Shënimi i letrës, i shkruar me dorë në letër të rreshtuar, nuk është vërtetuar.
Epstein u deklarua fajtor në vitin 2008 në Florida për prostitucion ndaj një të mituri, një dënim që çoi në një dënim me burg për një afat të shkurtër.
Ai u arrestua përsëri në korrik 2019 dhe u akuzua për trafik seksual të të miturve. Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij të burgut në Manhattan në gusht 2019.
