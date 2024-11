Analisti Ben Andoni i ftuar në rubrikën “Opinion” në News24, duke skanuar situatën politike u shpreh se opozitës i duhen figura të reja për të synuar rikthimin në pushtet.

Ai tha se Berisha i zë frymën opozitës në shumë prej lëvizjeve dhe aksionit të saj, ndërsa nga ana tjetër shtoi se kryeministri Edi Rama vështirë se e mbyll mandatin e tretë, nisur nga problemet sipas tij që ka qeverisja.

“Kjo që po bën opozita nuk është mosbindje civile, por protestë. Mosbindja civile ngrihet mbi simbolika dhe është e vazhdueshme. Kundërshtimi i një ligji që quhet i padrejtë normalisht i jep frymëmarrje demokracisë së një vendi. I gjithë publiku në këtë moment i ka sytë te PD sepse përfaqëson atë pjesë të shoqërisë që ngre zërin dhe artikulon zërin, në mendimin tim ka shumë momente që zoti Berisha i zë frymën në shumë momente. Qeverisja është jashtëzakonisht e lodhur. Kam qenë i logjikës që zoti Rama do e mbyllte me shumë vështirësi mandatin e tretë dhe sërish i përmbahem kësaj që ai do e ketë të vështirë ta mbyllë mandatin e tretë edhe pse janë edhe 5-6 muaj. Lidhur me problematikën e buxhetit, është momenti që PD përmes njerëzve të saj t’iu shpjegojë njerëzve dhe të bëjë luftë në Parlament ku të shpjegojë ku janë problematikat.

Ka shumë probleme bujqësia, arsimi bën me turp PS-në dhe PD-në. E djathta, ka ardhur mometni që të marrë pushtetin në Shqipëri. Është gati. I vetmi moment për mua personalisht është se PD duhet të lërë frymë për njerëz, dritare të hapur. Thuhet se do ketë rishikim të non gratave, aq sa i njoh SHBA-të, nuk ka interes aq të madh për Shqipërinë. është më e njohur Kosova në SHBA, se sa Shqipëria. PD duhet të mendonte që njerëz si Muçollari duhet të kalojnë në skalionet e para, të mos bëjë atë që bëri me zotin Alimehmeti, do bënte një kthesë në Tiranë që ata nuk mund ta imagjinonin. Zonës gri PS i është hedhur me të dyja ganxhat, PD ka nevojë për figura të reja dhe Shqipëria ka plot nga këta njerëz”, u shpreh Andoni.