“America is back”. Kështu shkruan me shkronja kapitale Donald Trump në postimin e tij të parë në llogarinë zyrtare në X si presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara.

“Çdo ditë të vetme do të luftoj për ju me çdo frymëmarrje të trupit tim. Nuk do të ndalem derisa të kemi dhënë Amerikën e fortë, të sigurt dhe të begatë që fëmijët tanë e meritojnë dhe që ju e meritoni,” shkroi ai më tej, duke përfunduar se “kjo do të jetë me të vërtetë epoka e artë e Amerikës”.

AMERICA IS BACK.

Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z

— President Donald J. Trump (@POTUS) January 20, 2025