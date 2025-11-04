Futbolli serb është tronditur nga një ngjarje e rëndë që ndodhi të dielën në kampionati, ku trajneri i Radnicki 1923, Mladen Zizovic, humbi jetën në moshën 44-vjeçare pas një ataku kardiak gjatë ndeshjes ndaj Mladost.
Zizovic u rrëzua pranë vijës anësore në minutën e 22-të dhe stafi mjekësor ndërhyri menjëherë, përpara se trajneri të transportohej me urgjencë në spital. Ndeshja u pezullua përkohësisht dhe u rifillua vetëm pasi Zizovic u dërgua në qendër spitalore, shkruan A2 CNN. Por rreth 20 minuta pas rinisjes së lojës, lojtarët dhe stafi morën lajmin e tmerrshëm se trajneri kishte ndërruar jetë.
Pamjet që qarkulluan në rrjetet sociale treguan skena të dhimbshme, me futbollistët që shpërthenin në lot dhe mbështetnin njëri-tjetrin në fushë. Menjëherë pas kësaj, arbitri vendosi të ndërpriste përfundimisht ndeshjen.
Mladen Zizovic kishte marrë drejtimin e Radnicki 1923 vetëm më 23 tetor, duke drejtuar skuadrën në tre takime. Ai ishte ish-mesfushor boshnjak, i cili u tërhoq nga futbolli në vitin 2016 dhe kishte dy paraqitje me kombëtaren e Bosnjë-Hercegovinës. Gjatë karrierës së tij kishte luajtur gjithashtu në Shqipëri, konkretisht me Tiranën në sezonin 2010–2011, duke zhvilluar 14 takime dhe duke shënuar edhe 1 gol.
Zizovic la pas tre fëmijë. Federata Serbe e Futbollit shprehu ngushëllime të thella, duke e cilësuar ndarjen nga jeta të Zizovic si “një humbje të jashtëzakonshme për komunitetin e futbollit”. “Pusho në paqe, Mladen. Dashuria jote për futbollin dhe trashëgimia që le pas do të mbetet përgjithmonë”, shkroi Federata Serbe.
