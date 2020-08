Gjykata e Tiranës me kërkesë të Prokurorisë ka lënë në burg dy vëllezërit, Arsil dhe Saimir Shera. Sipas vendimit të gjykatës dy vëllezërit do të qëndrojnë në masën e sigurisë “arrest në burg” deri në fund të hetimeve.

Ata ranë në pranga e Policisë së Tiranës pak ditë më parë, pasi akuzohen se janë vrasësit e 71-vjeçarit Abdulla Budlla, i cili punonsi si taksist. Një ditë më parë Siamir Shera, ka pranuar krimin. Para oficerëve të Policisë ai është shprehur se ka vrarë të moshuarin, pasi e dinte që ai kishte lidhje intime me nënën e tyre. Vetë nëna e djemve ka pranuar lidhje intime me Budllën dhe shprehet se është e tronditur nga ngjarja.

Po ashtu Policia nga ana tjetër ka mbledhur prova kundër dy vëllezrve, pasi nga kamerat e sigurisë ka zbuluar makinën nga e cila ata kanë qëlluar me breshëri plumbash. Dy vëllezërit kishin marrë një makinë me qera dhe e kishin dekoruar me zbukurime dasmash për të humbur gjurmët dhe sitargë kishin vendosur mbi shkrimin “Me trashgime çifti”.

Krimi ndodhi pasditen e 3 gushtit, ku Abudlla Budlla, 71 vjeç, baba i 3 djemve dhe 1 vajze u ekzekutua, sapo kishte parkuar me mjetin e tij, ku priste klientë si taksist. Ndaj tij u qëllua me breshëri disa herë duke e lënë të vdekur në vend.

