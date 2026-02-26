Një 43-vjeçar shqiptar është arrestuar në Xhenova, i akuzuar për narkotrafik. 43-vjeçari shqiptar ishte i skdeuar edhe më parë nga autoritetet italiane për posedim të lëndëve narkotike me qëllim shpërndarjen e tyre, si dhe e akuzoi atë për falsifikim dokumentesh.
Mediat italiane raportojnë se falë një vëzhgimi, u bë e mundur të përcaktohej se njëri nga banorët, i identifikuar më vonë si 43-vjeçari shqiptar, po fshihte kokainë, të ndarë në doza, të futura brenda një matësi elektrik të vendosur në hyrje të shtëpisë së tij.
Pakot më pas u mblodhën nga matësi dhe u dorëzuan direkt te blerësit në kat.
Oficerët u vendosën për të survejuar të riun dhe teksa u pa duke dalë në shkallët e ndërtesës për të shkuar përsëri te ndarja e matësve dhe tavani i ashensorit, u bë ndërhyrja operacionale.
Në këtë pikë, oficerët u identifikuan dhe gjetën gjithsej 24 pako kokainë, me peshë afërsisht 20 gramë. Kontrolli i shtëpisë gjeti gjithashtu afërsisht 2000 euro, informon media italiane.
Po kështu u zbulua dhe sekuestrua një patentë shoferi e falsifikuar, shqiptare, në emrin e tij, për të cilën u ngrit një padi. 43-vjeçari u dërgua në burgun e Marassit.
