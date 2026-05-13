Një 32-vjeçar shqiptar është arrestuar në Genova pasi në shtëpinë e tij u gjet mbi 1 kilogram kokainë.
Gjatë monitorimit në disa zona, policia vuri re se 32-vjeçari shfaq nervozizëm të dukshëm kur pa efektivët dhe u përpoq t’i shmangej kontrollit.
Pas identifikimit të tij dhe kontrollit fizik, atij iu gjetën rreth 6 gramë kokainë.
Kontrolli i mëvonshëm në banesë çoi në sekuestrimin e 1.2 kilogramëve kokainë të fshehur në dhomën e gjumit, brenda një jastëku, si edhe 1.200 euro cash, dy peshore dhe materiale për paketim.
Pas përfundimit të procedurave të zakonshme, 32-vjeçari u arrestua dhe u transferua në burgun Carcere di Genova Marassi.
