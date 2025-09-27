Një shtetas italian është gjetur i pajetë në Tepelenë, i cili dyshohet të jetë vrarë me armë zjarri.
Raportohet se për ngjarjen është shpallur në kërkim shtetasi Gazmend Braçe, i dyshuar si autor i krimit, ndërsa forcat e rendit kanë ngritur postblloqe në disa akse rrugore për kapjen e tij.
Viktima, i identifikuar si Edoardo Sarchi, rezulton të jetë një biznesmen italian, pronar i një fabrike tullash në kryeqytet.
Mësohet se biznesmeni italian ishte i apasionuar pas gjuetisë dhe mendohet që për këtë arsye ndodhej në zonën rurale malore të Salarisë.
“Rreth orës 00:30, në fshatin Salari, në vendin e quajtur “Dilan”, në rrugë është gjetur pa shenja jete shtetasi italian E. S., 44 vjeç, banues në Tiranë, i cili dyshohet se është vrarë me armë zjarri.
Shërbimet e Policisë, me marrjen e njoftimit, shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes”, tha policia.
Ndërkohë, shoferi i biznesmenit italian ka dëshmuar për uniformat blu se si ka ndodhur ngjarja e rëndë.
Sipas asaj që mësohet, italiani Edoardo Sarchi udhëtonte me automjet bashkë me disa persona të tjerë. Sipas informacioneve paraprake dhe dëshmisë së shoferit, një person u doli përpara makinës dhe ngriti dorën për ta ndaluar dhe në atë moment autori ka hapur zjarr duke qëlluar shtetasin italian.
