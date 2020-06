Dy persona kanë rënë në prangat e policisë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pasi akuzohen se kanë kultivuar kanabis. Burime zyrtare bënë me dije se në pas hekurave përfunduan shtetasit me inicialet O. Z., 21 vjeç dhe M. L., 26 vjeç, të dy me banim në Tiranë.

Si dhe është shpallur në kërkim shtetasi L. A., 33 vjeç, banues në fshatin Shëndëlli, Sarandë dhe po punohet për kapjen e tij.

Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, dyshohen se janë përfshirë në veprimtarinë kriminale të kultivimit të 50 kubikëve me kanabis në vendin e quajtur “Qafa e Butrintit” në Sarandë.

/e.rr