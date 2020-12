Patricia dhe Leslie McWaters kaluan 47 vjet së bashku, duke rritur fëmijët, pastaj nipërit dhe mbesat. Dhe javën e kaluar, çifti nga Michigani i SHBA-ve vdiqën së bashku nga Covid-19, brenda një minuti.

H Patricia dhe Leslie Makgouoters ishin të pandashëm dhe ishin një çift shumë i lumtur, shkruan CNN, përcjell abcnews.al.

Leslie, 75 vjeç dhe Patricia, 78 vjeç, lanë pas fëmijët dhe nipërit. “Edhe pse u shokuam, nuk u habitëm aq shumë, pasi ata ishin gjithë kohën bashkë, e shijuan jetën e tyre së bashku. Është e bukur, por edhe aq tragjike. Ashtu si Romeo dhe Zhulieta”, tha Joanna Sisk, një nga fëmijët e tyre.

Patricia u infektua me virus, ndërsa ishte me bashkëshortin e saj në një restorant. Disa ditë më vonë, burri i saj po ashtu doli pozitiv. Çifti ndërroi jetë më 24 nëntor në spital me një minutë diferencë./a.p