Astrologët thonë se çdo shenjë e zodiakut ka karakteristikat dhe veçoritë e veta, veçanërisht kur bëhet fjalë për zemërimin, acarimin ose shqetësimin e fortë.
Duke parë planetin sundues dhe fatin e secilës shenjë, mund ta kuptojmë më mirë se si reagojnë ata kur njerëz të caktuar i “provokojnë”.
Ja shenjat që e shprehin zemërimin e tyre në mënyrën më intensive:
Dashi
Si shenja e parë e zodiakut, Dashi shpesh reagon në mënyrë impulsive pa menduar për pasojat. Çështjet e vogla mund t’i bëjnë të pakënaqur, por nuk e mbajnë zemërimin për një kohë të gjatë. Natyra e tyre, e sunduar nga Marsi, i mbush me intensitet dhe pasion, duke i bërë të drejtpërdrejtë dhe të drejtpërdrejtë, por edhe të aftë për të zgjidhur konfliktet në mënyrë strategjike.
Akrepi
Kur provokohet, një Akrep mund të reagojë me hakmarrje dhe dhunë. Të sunduar nga Marsi dhe Plutoni, Akrepët mendojnë me kujdes para se të veprojnë dhe mund të kthehen me zemërim të nesërmen. Dëshira e tyre për hakmarrje është e dukshme dhe shpesh e fshehur – ata mund të veprojnë në mënyrë delikate dhe me kalimin e kohës.
Bricjapi
Bricjapët nuk përfshihen në drama të panevojshme, por kur mërziten, mund të reagojnë me fjalë të ashpra ose edhe të përjashtojnë dikë nga jeta e tyre. Të sunduar nga Saturni, planeti i pushtetit, ata e vlerësojnë punën e palodhur dhe rendin në jetën e tyre. Zemërimi i tyre zakonisht është jetëshkurtër, por intensiv dhe mund të ketë pasoja serioze për ata që i bezdisin.
Peshqit
Peshqit zakonisht e kontrollojnë zemërimin e tyre, por kur janë thellësisht të mërzitur, ata tërhiqen dhe “luajnë lojëra” nga distanca. Ata mund të bëhen hakmarrës në një mënyrë të fshehtë, duke mbjellë dyshime ose thashetheme tek të tjerët. Edhe pse mund të duken të pafajshëm nga jashtë, ata mund të mos jenë aq “të ëmbël” nga brenda.
Leave a Reply