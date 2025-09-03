Presidenti kinez Xi Jinping paralajmëroi se bota po përballet me një zgjedhje midis paqes dhe luftës, ndërsa mbajti paradën ushtarake më të madhe të Kinës, të shoqëruar nga presidenti rus Vladimir Putin dhe lideri koreoano-verior Kim Jong-un, duke përmbyllur një javë me shfaqje diplomatike të parë si një qëndrim ndaj Perëndimit.
“Bota përballet me një zgjedhje midis paqes dhe luftës. Kina qëndron për paqen dhe zhvillimin. Asnjë ngacmues nuk mund të na frikësojë”, deklaroi Xi në fjalën hapëse në paradën ushtarake që shënonte 80-vjetorin e fitores në Luftën e Dytë Botërore.
Armët lazer, raketat balistike bërthamore ndërkontinentale DF-61, e aftë të mbajë koka bërthamore, dhe dronë gjigantë nënujorë ishin ndër armët e reja që Kina zbuloi në paradë masive ushtarake.
Presidenti kinez mirëpriti presidentin rus Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un para paradës ushtarake në Sheshin Tiananmen. Të tre patën një bisedë të shkurtër ndërsa iu afruan vendit të ceremonisë, duke ecur në tapetin e kuq së bashku për të parë paradën.
Kjo ishte hera e parë që të tre udhëheqësit janë parë në publik së bashku. Ajo që pasoi ishte një spektakël i koreografuar precizioni, fuqie dhe patriotizmi.
Ky takim, armët dhe trupat e shfaqura duket se kanë tërhequr vëmendjen e presidentit të SHBA-së Donald Trump.
“Pyetja më e rëndësishme është nëse Presidenti Kinez Xi Jinping do ta përmendë apo jo mbështetjen dhe gjakun e jashtëzakonshëm që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Kinës për ta ndihmuar atë të çlirohet nga një pushtues i huaj shumë armiqësor. Ju lutem shprehni përshëndetjet e mia më të ngrohta Vladimir Putin dhe Kim Jong-un ndërsa komplotoni kundër Shteteve të Bashkuara”, deklaroi Donald Trump në llogarinë e tij në rrjetet sociale, duke i uruar Presidentit Xi Jinping dhe popullit të mrekullueshëm kinez një ditë të madhe dhe të qëndrueshme feste.
