Më 8 prill 2025, qeveria amerikane njoftoi rritjen e “tarifave reciproke” për mallrat kineze të eksportuara në Shtetet e Bashkuara, nga 34% në 84%. Veprimi i ShBA-së për të përshkallëzuar tarifat ndaj Kinës, është një gabim shumë i madh që kërcenon seriozisht të drejtat dhe interesat legjitime të Kinës dhe minon seriozisht sistemin tregtar shumëpalësh.

Në përputhje me Ligjin e Tarifave të Republikës Popullore të Kinës, Ligjin Doganor të Republikës Popullore të Kinës, Ligjin e Tregtisë së Jashtme të Republikës Popullore të Kinës, ligjeve dhe rregulloreve të tjera, parimeve bazë të së drejtës ndërkombëtare, si edhe me miratimin e Këshillit të Shtetit të Kinës, masat tarifore shtesë për mallrat e importuara me origjinë nga Shtetet e Bashkuara do të ndryshohen nga ora 12:01 të 10 prillit të vitit 2025.

1. Shkalla e tarifës shtesë e përcaktuar në “Njoftimin e Komisionit të Tarifave të Këshillit Shtetëror për vendosjen e tarifave shtesë për mallrat e importuara me origjinë nga Shtetet e Bashkuara” (Njoftimi i Komisionit Tatimor Nr. 4 i vitit 2025) do të rregullohet nga 34% në 84%.

2. Çështjet e tjera do të zbatohen në përputhje me “Njoftimin nr.4 të Komitetit të Tatimeve të vitit 2025”.