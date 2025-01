Mallrat Made In Albania që u shitën ne tregjet ndërkombëtare në vitin 2024 në vlerë janë thuajse gjysma e produkteve të huaja që hynë në vendin tonë.

Raporti i tregtisë së jashtme publikuar nga INSTAT tregon se eksportet arritën vlerën 373 miliardë lekë, duke u ulur me 15,4 %, krahasuar me vitin 2023.

Analizimi i të dhënave tregon se 67 miliardë lekë më pak mallrat e eksportuar drejt vendeve te tjera në 12 muaj.

Importet në anën tjetër arritën vlerën 894 miliardë lekë, duke u rritur me 2,5 %, krahasuar me një vit më parë sipas të dhënave zyrtare. Përkthyer në shifra një me 21 miliardë lekë.

Deficiti tregtar, sipas INSTAT, arriti vlerën 522 miliardë lekë, duke u rritur me 20,7 %, krahasuar me vitin 2023.

Këtë performance negative te eksporteve e dha grupi i minerale, lende djegëse dhe energji elektrike me 5,3% ndjekur me pas nga tekstile dhe këpucë 4,8% kjo edhe për shkak te zhvlerësimit te euros si dhe materialet e ndërtimit, sipas vlerësimeve

Ndërkohë ne rritjen e importeve gjate 2024 e dhanë grupet e makinerive, pjesët e këmbimit, ushqimet, pijet dhe duhan

Por cilat shtete kane pritur me pak mallra made in Albania gjate 2024?

Sipas te dhënave në vend te pare renditet Italia me 18.9% ndjekur me pas nga Kosova 15.8% dhe Greqia me 8,4%

Ndërkohë vendi i cili duket se ka pritur me shume mallra made in Albania ishte Kina. Mallrat e hyrë ne vend përgjatë vitit te kaluar erdhen kryesisht nga Greqia, Kina, dhe Turqia.