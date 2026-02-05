Kina shpreh keqardhje për skadimin e Traktatit të Ri Strategjik për Reduktimin e Armëve (New START) midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, tha të enjten zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës Lin Jian.
Ai tha se Kina ka mbajtur gjithmonë një qëndrim jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm mbi çështjen e armëve bërthamore. Kina i përmbahet një strategjie vetëmbrojtjeje bërthamore, ndjek rreptësisht politikën e mospërdorimit e para e armëve bërthamore dhe premton pa kushte të mos përdorë ose kërcënojë me përdorimin e armëve bërthamore ndaj vendeve dhe rajoneve pa armë bërthamore. Kina i ka mbajtur gjithmonë forcat e saj bërthamore në nivelin minimal të kërkuar për mbrojtjen e sigurisë kombëtare dhe nuk ka ndërmend të angazhohet në garë armatimi me asnjë vend.
Kina propozon me konsistencë që çarmatimi bërthamor duhet t’i përmbahet parimit të ruajtjes së qëndrueshmërisë strategjike globale dhe të garantimit të mosminimit të sigurisë së vendeve të ndryshme. Forcat bërthamore të Kinës janë në nivel shumë më të ulët sa ato të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, dhe për momentin ajo nuk do të marrë pjesë në negociatat për çarmatimin bërthamor.
“Traktati i Ri Strategjik për Reduktimin e Armëve, ka një rëndësi të madhe për ruajtjen e stabilitetit strategjik global. Bashkësia ndërkombëtare është gjerësisht e shqetësuar se skadimi i tij do të ketë ndikime negative në sistemin ndërkombëtar të kontrollit të armëve bërthamore dhe rendin botëror bërthamor”, shtoi zëdhënësi i diplomacisë kineze.
