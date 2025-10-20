Kina mban një qëndrim të qëndrueshëm dhe të qartë mbi çështjet tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe beson se asnjë palë nuk do të përfitonte nga lufta tarifore dhe lufta tregtare, tha të hënën zëdhënësi i ministrisë së jashtme kineze, Guo Jiakun.
Guo e bëri komentin në një konferencë të rregullt për shtyp, në përgjigje të raportimeve të medias se pala amerikane ka listuar metalet e rralla, fentanilin dhe sojën si tre shqetësime kryesore që Shtetet e Bashkuara do të diskutojnë me Kinën.
“Të dyja palët duhet t’i zgjidhin çështjet përkatëse përmes negociatave në bazë të barazisë, respektit dhe përfitimit të ndërsjellë”, tha Guo.
