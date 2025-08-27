Kompanitë kineze të çipave po planifikojnë të trefishojnë prodhimin e procesorëve për inteligjencë artificiale gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa Pekini nxiton të kapë hapin me SHBA-të për zhvillimin e teknologjive më të avancuara.
Një fabrikë e re e dedikuar për prodhimin e çipave të Huawei pritet të nisë punën në fund të këtij viti, ndërsa dy të tjera do të hapen vitin e ardhshëm, raportojnë burime të njohura me planet. Kapaciteti i tyre i kombinuar, kur të arrijë maksimumin, mund të tejkalojë prodhimin aktual të Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), fabrika më e madhe e çipave në Kinë. Aktualisht, Huawei është klienti kryesor i SMIC për linjat më të avancuara prej 7 nanometrash, të cilat edhe vetë kompania planifikon t’i dyfishojë në vitin 2025.
Kjo rritje pritet të hapë hapësirë për dizajnues më të vegjël kinezë, si Cambricon, MetaX dhe Biren, të cilët mund të marrin më shumë kapacitete prodhimi të SMIC, duke forcuar konkurrencën në tregun kinez pas kufizimeve të SHBA-së për eksportin e çipave të Nvidia.
Një element kyç në këtë proces është DeepSeek, startup-u kryesor i AI-së në Kinë, që ka prezantuar një standard të ri (FP8) për trajnim dhe përdorim të modeleve gjuhësore, i përshtatur posaçërisht për çipat e rinj vendas. Njoftimi i saj ka rritur ndjeshëm çmimet e aksioneve të kompanive kineze të çipave, si Cambricon dhe SMIC.
Huawei me modelin 910D dhe Cambricon me 690 konsiderohen produktet më të përparuara për të mbështetur standardet e DeepSeek. Sipas ekspertëve, kjo strategji mund të kompensojë hendekun teknologjik me Nvidia, edhe nëse çipat kinezë mbeten disa gjenerata prapa.
Krahas procesorëve, Kina po përparon edhe në prodhimin e memorieve me shpejtësi të lartë (HBM). Kompania CXMT po teston versionin HBM3, vetëm një gjeneratë pas produkteve më të avancuara që përdoren sot nga Nvidia.
Shteti kinez po jep mbështetje të fuqishme politike dhe financiare për këtë sektor. Këshilli i Shtetit ka bërë thirrje këtë javë për rritjen e përdorimit të AI-së dhe për zhvillimin e koordinuar të kërkimit, prodhimit dhe komercializimit. Cambricon ka marrë këtë vit leje për të mbledhur 600 milionë dollarë, ndërsa katër prodhues më të vegjël, përfshirë Biren dhe MetaX, po përgatiten për dalje në bursë, me rreth 3 miliardë dollarë të mbledhur në raundet para-listimit.
“Epërsia e Nvidias nuk është ndërtuar nga një kompani e vetme, por nga një ekosistem i tërë perëndimor. Edhe Kina ka nevojë për një ekosistem të tillë”, kishte deklaruar themeluesi i DeepSeek, Liang Wenfeng.
Leave a Reply