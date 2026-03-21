Ndërsa SHBA-ja ka lëshuar një përjashtim 30-ditor nga sanksionet për naftën iraniane, importuesi më i madh i naftës në botë, Kina, përballet me konkurrencë në treg, duke sfiduar pozicionin e saj si blerësi kryesor i naftës nga Irani.
Ja çfarë dihet:
Sipas një analize bazuar në të dhënat e firmës së inteligjencës Kpler, Kina blen më shumë se 80 për qind të naftës së eksportuar nga Irani.
Vitin e kaluar, Kina bleu mesatarisht 1.38 milionë fuçi në ditë (bpd) naftë iraniane, që përbën rreth 13.4 për qind të totalit prej 10.27 milionë fuçi në ditë të naftës që ajo importon me rrugë detare.
Nafta “Iranian Light” është tregtuar me një zbritje prej rreth 8 deri në 10 dollarë për fuçi krahasuar me çmimin e referencës ICE Brent, e dorëzuar në Kinë që nga dhjetori.
Kjo do të thotë se rafineritë kineze kursejnë rreth 8 deri në 10 dollarë për fuçi nëse blejnë “Iranian Light” në vend të naftës nga Omani që nuk është nën sanksione.
Në muajin shkurt, zbritja për “Iranian Light” u zgjerua në më shumë se 10 dollarë për fuçi.
Që nga sulmet e para SHBA-Izrael ndaj Iranit më 28 shkurt, tregtimi i naftës iraniane ka qenë i kufizuar. Marrëveshjet e pakta që janë bërë kanë qenë me një zbritje prej rreth 9 dollarë për fuçi.
Nafta iraniane që importohet nga Kina zakonisht etiketohet nga tregtarët si me origjinë nga vende të tjera, si Malajzia, një qendër e rëndësishme trans-shpërndarjeje dhe Indonezia.
Të dhënat zyrtare doganore të Kinës nuk kanë treguar asnjë import nafte nga Irani që nga korriku i vitit 2022.
