Roja bregdetare e Kinës kreu atë që e përshkroi si patrulla rutinë të zbatimit të ligjit në ujërat në lindje të ishullit të Tajvanit të shtunën, raportuan mediat vendase.
Roja bregdetare ka vazhduar të forcojë kontrollin mbi ujërat që nga fillimi i tetorit për të mbrojtur të drejtat ligjore dhe sigurinë e popullit kinez, përfshirë bashkatdhetarët e Tajvanit, tha zëdhënësi i saj Jiang Lue.
Roja bregdetare do të vazhdojë të rrisë patrullat e zbatimit të ligjit në ujërat nën juridiksionin e saj, shtoi ai.
Patrulla të tilla janë pjesë e një rritjeje të aktivitetit që nga qershori në ujërat në lindje të Tajvanit, të cilin Kina e konsideron si territorin e vet.
Kina nuk njeh asnjë pretendim për sovranitet nga Tajvani, përfshirë mbi detet përreth ishullit
Zyrtarët në Tajvan, i cili hedh poshtë pretendimet e sovranitetit të Pekinit, thonë se besojnë se Kina po praktikon një bllokadë të mundshme detare duke përdorur asete ushtarake, paraushtarake dhe civile që mbivendosen.
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Burimi: Botë
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