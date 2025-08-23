Qeveria kineze ka refuzuar të japë detaje mbi planet e saj për një “mega-ambasadë” në Londër, pas kërkesës së Britanisë për informacion shtesë mbi pjesët e “shkyçura” në disa nga vizatimet e dorëzuara. Kina e ka konsideruar kërkesën si jo “të përshtatshme”.
Sipas zëvendëskryeministres britanike Angela Rayner, ambasada kineze duhet të dorëzojë vizatime të plota pa fshehje ose të identifikojë saktësisht pjesët që janë mbajtur të fshehta. Dy ndërtesa në planet e dorëzuara, Cultural Exchange Building dhe Embassy House, ishin “të shkyçura”, sipas departamentit të saj të banimit.
Përfaqësuesit e qeverisë kineze shkruan se nuk e shohin të nevojshme të dorëzojnë planet e brendshme të plota për të kuptuar çfarë është lejuar, duke shtuar se niveli i detajeve të dhëna është i mjaftueshëm dhe i përputhshëm me standardet e planifikimit. Ata gjithashtu kundërshtuan kërkesën për ndërtimin e një muri përreth një zone të shtruar para ndërtesës për të siguruar qasje të sigurt.
Ambasada kineze tha se aplikimi për ndërtimin e ambasadës “ka ndjekur praktikat ndërkombëtare dhe protokollet lokale”. Projekti, që do të jetë më i madhi në Evropë dhe do të ndërtohet përballë Tower of London në një sipërfaqe prej 5 akresh, ka shkaktuar debate të shumta mbi sigurinë kombëtare, ndërsa kritikët e projektit paralajmërojnë për rreziqe të mëdha.
Qeveria britanike njoftoi se vendimi për aplikimin e Kinës do të shtyhet deri më 21 tetor.
Leave a Reply