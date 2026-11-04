Kina publikoi dy raporte kryesore për internetin në Samitin e Wuzhen-it të Konferencës Botërore të Internetit 2026 të mërkurën, duke përshkruar përparimin në zhvillimin digjital brenda dhe jashtë vendit.
Raporti i Zhvillimit të Internetit në Kinë 2026 dhe Raporti i Zhvillimit të Internetit në Botë 2026 u shpallën në një konferencë shtypi nga Akademia Kineze e Studimeve të Hapësirës Kibernetike (CACS).
I pyetur nga CGTN-i se si mund t’u sjellë zhvillimi digjital dobi të gjithë njerëzve në mënyrë më të drejtë, një përfaqësues i CACS-it tha se përmirësimi i përfshirjes digjitale është një qëllim qendror i nxitjes së shoqërisë digjitale të Kinës. Gjatë vitit të kaluar, theksoi ai, Kina i ka përshpejtuar përpjekjet për të mbyllur hendekun digjital urban-rural dhe për të përmirësuar aftësitë digjitale në mbarë vendin.
Ndërlidhshmëria rurale ka qenë një fokus kyç. Deri në fund të vitit 2025, përdoruesit ruralë të internetit me brez të gjerë në Kinë arritën në 204 milionë, ndërsa infrastruktura e rrjetit vijoi të zgjerohej në zonat rurale. Përfaqësuesi vuri në dukje që programet e fshatrave digjitale po thellohen për të mbështetur zhvillimin rural.
Ai theksoi gjithashtu përpjekjet e mëtejshme për ta përgatitur publikun për epokën e inteligjencës artificiale (AI). Për herë të parë, përmirësimi i alfabetizmit publik mbi AI-në është bërë përparësi, me një fushatë kombëtare për alfabetizmin digjital në maj të organizuar rreth jetës së përditshme, punës, të mësuarit dhe inovacionit.
Për banorët e moshuar, Kina po promovon shërbime më të zgjuara të kujdesit për të moshuarit, duke përfshirë konsultat mjekësore në distancë dhe menaxhimin e sëmundjeve kronike, për t’i ndihmuar të moshuarit të kenë më shumë lehtësi në marrjen e shërbimeve digjitale.
Për personat me aftësi të kufizuara, autoritetet po i inkurajojnë kompanitë të zhvillojnë pajisje dhe softuerë të përdorshme prej tyre dhe po promovojnë shembuj praktikë të produkteve dhe shërbimeve digjitale të dizenjuara për përdoruesit me aftësi të kufizuara. Nismat vendore, duke përfshirë shërbimet inteligjente për personat me aftësi të kufizuara dhe platformat e të dhënave të punësimit, synojnë të përmirësojnë mbështetjen nëpërmjet mjeteve digjitale.
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