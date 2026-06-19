Ministria e Tregtisë e Kinës dhe shtatë departamente të tjera qeveritare publikuan të enjten një dokument udhëzues zbatimi për të përshpejtuar zhvillimin e “konsumit të inteligjencës artificiale (AI) plus”.
Ai përfshin 17 masa në pesë fusha për të promovuar integrimin më të thellë të AI-së me tregjet e konsumit duke zgjeruar konsumin e produkteve inteligjente, duke fuqizuar konsumin e shërbimeve dhe duke krijuar skenarë të rinj konsumi.
Lidhur me konsumin e mallrave, dokumenti bën thirrje për rritjen e furnizimit me produkte të reja të inteligjencës artificiale, përmirësimin e pajisjeve elektronike për konsumatorët, pajisjeve elektroshtëpiake dhe produkteve për shtëpinë, kultivimin e tregut të pajisjeve inteligjente të mbajtshme dhe promovimin e robotëve me inteligjencë artificiale për kujdesin, shoqërinë dhe ndihmën e përditshme për të moshuarit.
Për sa i përket konsumit të shërbimeve, dokumenti inkurajon zbatimin më të gjerë të inteligjencës artificiale në shërbimet në shtëpi, kujdesin për të moshuarit, turizëm, akomodim dhe shërbimin e ushqimit, si edhe në arsim, duke përfshirë pajisjet inteligjente për kujdesin ndaj të moshuarve, shërbimet turistike të mundësuara nga inteligjenca artificiale dhe mensat inteligjente në zyra, shkolla dhe spitale.
Udhëzimet theksojnë gjithashtu përshpejtimin e tregtisë inteligjente me pakicë, integrimin më të thellë të tregtisë elektronike me inteligjencën artificiale, përmirësimin e rrjeteve të logjistikës inteligjente në nivel konteje, qyteze dhe fshati, si edhe zgjerimin e mbulimit me shpërndarjen e dërgesave në zonat e largëta.
Kina do të ndërtojë gjithashtu grupet e “konsumit AI plus” dhe qendra përvoje me AI, do të inkurajojë marrjen me qira, ndarjen e përbashkët dhe provën e përdorimit të produkteve të AI-së në vende publike, si edhe do të inkurajojë autoritetet vendore të formulojnë politika subvencionimi për terminalet inteligjente të gjeneratës së ardhshme dhe produkte të tjera të konsumit të lidhura me AI-në sipas kuadrit të politikave të tregtisë së mallrave të konsumit.
Leave a Reply