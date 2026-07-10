Takimi Ministror i APEC-ut për Ekonominë Digjitale dhe Inteligjencën Artificiale, me temën “Teknologjitë digjitale dhe inteligjenca artificiale në shërbim të komunitetit të Azisë-Paqësorit”, do të mbahet më 23 korrik në Chengdu të provincës Sichuan.
Ky takim është një platformë e rëndësishme për promovimin e shkëmbimeve dhe bashkëpunimit ndërmjet ekonomive të APEC-it në fushën e ekonomisë digjitale dhe inteligjencës artificiale. Pjesëmarrësit do të diskutojnë mënyrat për të forcuar rolin e teknologjive digjitale dhe të inteligjencës artificiale në zhvillim, duke shfrytëzuar potencialin e tyre në fusha si shëndetësia, arsimi, transporti, bujqësia, industria dhe kultura, në mënyrë që përfitimet e inteligjencës artificiale të ndahen gjerësisht.
Takimi synon gjithashtu të promovojë lidhjen digjitale universale dhe kuptimplotë, të ndërtojë infrastrukturë digjitale dhe të komunikimit të shpejtë, të besueshme, të përballueshme dhe elastike, të ngushtojë hendekun digjital dhe hendekun në inteligjencën artificiale, si dhe t’u mundësojë të gjithëve të përfitojnë nga njohuritë dhe zhvillimet e inteligjencës artificiale.
Zëvendësministri i Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit i Kinës, Xiong Jijun, tha se gjatë takimit do të zhvillohen diskutime të thelluara mbi tema kryesore si lidhja digjitale, fuqizimi digjital dhe inteligjent, përfshirja digjitale, siguria digjitale dhe ekosistemi digjital. Ai shtoi se takimi do të përcaktojë drejtimet prioritare të bashkëpunimit të APEC-it në fushën digjitale dhe do të ofrojë udhëzime largpamëse dhe praktike për bashkëpunimin rajonal në ekonominë digjitale dhe inteligjencën artificiale.
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