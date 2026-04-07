Kina ka punuar për të promovuar një armëpushim për t’i dhënë fund armiqësive, deklaroi të martën zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës Mao Ning .
Mao theksoi se situata në Lindjen e Mesme vazhdon të përkeqësohet, me luftimet që përshkallëzohen dhe paraqesin rreziqe serioze për ekonominë dhe sigurinë energjetike globale, duke tërhequr shqetësim të gjerë nga bashkësia ndërkombëtare.
Pak kohë më parë, Kina dhe Pakistani propozuan së bashku një sugjerim prej pesë pikash, duke pasqyruar konsensus të gjerë ndërkombëtar për promovimin e paqes dhe përfundimin e konfliktit, theksoi Mao.
Zëdhënësja tha gjithashtu se mjetet ushtarake nuk mund të sjellin paqe dhe zgjidhja politike është e vetmja rrugë e qëndrueshme përpara.
Ajo përsëriti se shkaku rrënjësor i konfliktit qëndron në përdorimin e forcës kundër Iranit nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, në shkelje të ligjit ndërkombëtar.
“Prioriteti i menjëhershëm është arritja e një armëpushimi, ndërprerja e armiqësive dhe rikthimi në rrugën e dialogut dhe negociatave, në mënyrë që të zgjidhet në themel çështja dhe të rivendoset paqja dhe qëndrueshmëria në rajonin e Gjirit”, tha Mao.
Të gjitha palët duhet të tregojnë sinqeritet dhe të punojnë për t’i dhënë fund sa më shpejt kësaj lufte që nuk duhej të kishte ndodhur, shtoi ajo.
