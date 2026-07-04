Grupi i dytë i ekspertëve mjekësorë kinezë për luftën kundër epidemive, mbërriti të premten në Kinshasa, kryeqytetin e Republikës Demokratike të Kongos, për të mbështetur përpjekjet e Kinës në luftën kundër virusit Ebola.
Drejtuesi i ekipit, Gu Zhiqiang, tha se ekspertët do të bashkëpunojnë ngushtë me autoritetet vendore shëndetësore, duke ofruar mbështetje teknike në hetimin epidemiologjik, testimet laboratorike, trajtimin e pacientëve, parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve, si edhe në trajnimin e personelit, me synim forcimin e kapaciteteve të Kongos për përballimin e epidemisë.
Të enjten, presidenti i Republikës Demokratike të Kongos, Felix Tshisekedi, shprehu mirënjohjen ndaj Kinës dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë për mbështetjen në luftën kundër Ebolës.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), deri më 1 korrik, shpërthimi i Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos kishte shkaktuar 452 viktima nga 1.460 raste të konfirmuara, ndërsa virusi vazhdon të përhapet. Uganda ka raportuar gjithashtu raste të konfirmuara, ndërsa Franca konfirmoi së fundmi një rast të importuar te një mjek i kthyer nga Republika Demokratike e Kongos.
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