Anija e sekuestruar nga Shtetet e Bashkuara në Ngushticën e Hormuzit është një anije kontejnerësh me flamur të huaj dhe Kina kundërshton çdo lidhje dashakeqe me këtë anije ose çdo ekzagjerim të çështjes, tha të martën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun.
Guo i bëri komentet në një konferencë të rregullt për shtyp, pasi ish-Përfaqësuesja e Përhershme e SHBA-së në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha në një postim se anija e sekuestruar gjatë fundjavës kishte udhëtuar nga Kina në Iran dhe ishte përdorur për të transportuar kimikate për raketa.
