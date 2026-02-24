Kina tha të martën se është e gatshme të thellojë bashkëpunimin me Gjermaninë, duke vënë në dukje bashkëpunimi dypalësh me dobi të ndërsjellë ka sjellë përfitime të prekshme për të dy popujt. Pekini gjithashtu përsëriti gatishmërinë e tij për të punuar me Berlinin për të mbështetur tregtinë e lirë dhe për të mbrojtur sistemin tregtar shumëpalësh të bazuar në rregulla.
Komentet u bënë përpara vizitës zyrtare të kancelarit gjerman Friedrich Merz në Kinë nga 25 deri më 26 shkurt. Kjo do të jetë vizita e tij e parë në Kinë që nga marrja e detyrës së kancelarit.
Gjatë vizitës, presidenti Xi Jinping do të takohet me Merz-in dhe kryeministri Li Qiang do të zhvillojë bisedime me të për të shkëmbyer pikëpamje mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet me interes të përbashkët, u tha gazetarëve në një konferencë për shtypin zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës Mao Ning.
Si përkatësisht ekonomia e dytë dhe ajo e tretë më e madhe në botë, Kina dhe Gjermania kanë interesa të gjera të përbashkëta dhe zhvillimi i qëndrueshëm i lidhjeve dypalëshe u shërben të dy vendeve dhe përmbush pritshmëritë globale, u shpreh Mao.
Zëdhënësja shtoi që Kina është e gatshme ta shfrytëzojë këtë vizitë si një mundësi për të rritur mirëkuptimin dhe besimin e ndërsjellë politik, për të thelluar bashkëpunimin praktik dhe për t’i çuar përpara marrëdhëniet dypalëshe në përputhje me parimet e respektit të ndërsjellë, barazisë dhe përfitimeve të përbashkëta. Ajo shtoi që të dyja palët duhet të punojnë së bashku për të kontribuuar më shumë në paqen dhe prosperitetin global.
Po atë ditë, Ministria e Tregtisë theksoi forcën e lidhjeve ekonomike dypalëshe. Zëdhënësi i kësaj ministrie tha se, që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, Gjermania ka mbetur partnerja më e madhe tregtare e Kinës dhe burimi më i madh i investimeve të huaja në Evropë.
Vitet e fundit, tregtia dypalëshe i ka tejkaluar vazhdimisht 200 miliardë dollarët, ndërsa vëllimi i përgjithshëm i investimeve dypalëshe ka arritur mbi 65 miliardë dollarë, duke përbërë gati një të katërtën e totalit Kinë-BE. Të dy ekonomitë janë thellësisht të integruara, me një themel gjithnjë e më të fortë për bashkëpunim, tha ministria.
Sipas zëdhënësit, Merz-i do të shoqërohet nga një delegacion biznesi i nivelit të lartë i përbërë nga drejtues të rreth 30 ndërmarrje kryesore gjermane në sektorët kyçë si automobilat, produktet kimike dhe biofarmaceutike, prodhimi i makinerive dhe ekonomia qarkulluese, duke reflektuar angazhimin e fortë të Gjermanisë për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar.
Zëdhënësi vuri në dukje që Kina u kushton rëndësi të madhe lidhjeve ekonomike me Gjermaninë dhe po punon ngushtë me palën gjermane për të përgatitur aktivitetet, përfshirë një takim të Komitetit Këshillimor Ekonomik Kinë-Gjermani, që synon të ofrojë një platformë për ndërmarrjet për të shkëmbyer pikëpamje dhe për të eksploruar potenciale të reja bashkëpunimi.
Zëdhënësi theksoi që Kina i mirëpret kompanitë gjermane që të shfrytëzojnë mundësinë për të konsoliduar bashkëpunimin në sektorët tradicionalë dhe për të zgjeruar bashkëpunimin në fushat e reja, si energjia e pastër, inteligjenca artificiale e mishëruar, bioteknologjia dhe digjitalizimi industrial.
Leave a Reply