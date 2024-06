Tajvani do të jetë pjesë e Kinës qoftë edhe me forcë. Është ky paralajmërimi ekstrem i Ministrit të Mbrojtjes së Kinës, Dong Jun gjatë një konferencë në Singapor. Sipas zyrtarit të lartë të Kinës, perspektiva e ‘ribashkimit’ paqësor e Kinës me Tajvanin po gërryhet nga separatistët e Tajvanit por edhe nga forcat e Jashtme të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në marrëdhëniet midis dy vendeve.

“Perspektiva e “ribashkimit” paqësor me Tajvanin po “gërryhet” gjithnjë e më shumë nga separatistët tajvanezë dhe forcat e jashtme. Për Tajvanin “ne mbetemi të përkushtuar ndaj bashkimit paqësor. Ushtria Popullore Çlirimtare Kineze ka qenë gjithmonë një forcë e pathyeshme dhe e fuqishme në mbrojtjen e bashkimit të atdheut”, tha Dong Jun, Ministri i Mbrojtjes së Kinës.

Kina e sheh Tajvanin e qeverisur në mënyrë demokratike si territorin e saj, ndërsa në disa raste ka organizuar stërvitje të rrezikshme luftarake rreth ishullit si kundërpërgjigje ndaj fjalimit të Presidentit të ri të Tajvanit, të cilin Pekini e quan jo miqësor.

“Ne do të ndërmarrim veprime të vendosura për të frenuar pavarësinë e Tajvanit dhe do të sigurohemi që një komplot i tillë të mos ketë kurrë sukses,” tha Ministri i Mbrojtjes së Kinës.

“Ne jemi shumë të sigurt në aftësinë tonë për të penguar pavarësinë e Tajvanit”, tha më tej ai.

Zyra presidenciale e Tajvanit tha se Kina kishte keqinterpretuar pozicionin e qeverisë së Tajvanit në konferencën e Singaporit, ku Tajvanit nuk iu lejua të dërgonte përfaqësues. Presidenti i Tajvanit, ka bërë vazhdimisht oferta për bisedime me Pekinin, por është refuzuar. Ai thotë se vetëm populli i Tajvanit mund të vendos për të ardhmen e vendit.

