Kina po mobilizon një armatë anijesh civile që mund të ndihmojnë në një pushtim të Tajvanit – një mision që mund të tejkalojë zbarkimet në Normandi të Luftës së Dytë Botërore.
Reuters përdori të dhëna për gjurmimin e anijeve dhe imazhe satelitore për të monitoruar rolin që luajtën anijet civile në ushtrimet detare kineze këtë verë. Stërvitjet zbuluan se Kina po harton plane konkrete pushtimi, thonë ekspertët e luftës detare, dhe po provon teknika të reja që synojnë përshpejtimin e zbarkimeve në plazh të trupave dhe pajisjeve në një përpjekje për të mposhtur mbrojtësit e Tajvanit.
Më 17 gusht, 12 anije civile ndodhen në ujërat e tyre pranë bregdetit kinez. Anijet së shpejti do të nisen për në një plazh zbarkimi në Provincën Guangdong.
Gjashtë janë tragete me rrota që përdoren për të transportuar automjete dhe pasagjerë përgjatë Detit Bohai në Kinën verilindore. Gjashtë janë anije mallrash në kuvertë që përdoren gjerësisht në Azi për të transportuar mallra të rënda si materiale ndërtimi. Sinjalet nga transponderët e anijeve tregojnë se ato ndalojnë në disa porte përgjatë rrugës për në plazhin e zbarkimit.
Pak më shumë se një orë pas perëndimit të diellit, një nga gjashtë anijet e mallrave lëviz 40 kilometra në det të hapur nga një plazh pranë qytetit Jiesheng, në Guangdong, afër asaj që duket të jetë një bazë ushtarake. Gjatë gjashtë orëve të ardhshme, mbërrijnë 11 të tjerat. Nën mbulesën e errësirës, të gjitha lëvizin më afër bregut.
Disa orë më vonë, tre nga anijet e mallrave i afrohen plazhit. Reuters punoi me ofruesin e të dhënave satelitore BlackSky Technology për të parë se çfarë ndodhi më pas.
Imazhi i parë nga pesë imazhet e kapura midis orës 8:41 të mëngjesit dhe 12:44 të pasdites tregon një operacion zbarkimi në plazh që është duke u zhvilluar. Flota praktikon teknikat e zbarkimit, përfshirë një të treguar këtu për herë të parë.
Këto anije janë të ngjashme me mjetet ushtarake zbarkuese të përdorura gjerësisht gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe që atëherë. Versionet civile, rreth 90 metra të gjata, janë të lira, të bollshme dhe përdoren gjerësisht nga transportuesit komercialë në Kinë.
Ekspertët që ndjekin këtë marinë në hije kishin spekuluar në një raport të Kolegjit të Luftës Detare të SHBA-së të vitit 2025 se kishte probleme teknike me këtë sistem skelesh sepse nuk u pa pas vitit 2023. Imazhi tregon se është rikthyer në veprim.
Përpjekja e Kinës për të pushtuar Tajvanin është në qendër të rivalitetit në rritje midis Pekinit dhe Uashingtonit për dominim në rajonin e Azi-Paqësorit. Më herët këtë muaj, Kina lëshoi një paralajmërim të fundit për rritjen e fuqisë së saj detare me vënien në punë të aeroplanmbajtëses së saj të tretë, Fujian 80,000 tonësh, një anije luftarake më e madhe dhe shumë më e përparuar se dy aeroplanmbajtëset që janë tashmë në shërbim, sipas ekspertëve detarë.
Nga atolet e vogla thellë në Oqeanin Paqësor, deri te arkipelagu strategjik i Japonisë dhe Filipineve, Kina dhe SHBA-ja janë të angazhuara në përgatitje për një përballje potencialisht fatale.
“Çështja e Tajvanit është thjesht një çështje e brendshme e Kinës, dhe mënyra se si do të zgjidhet është tërësisht një çështje që i përket popullit kinez”, tha ministria e jashtme në Pekin në përgjigje të pyetjeve. Kina është e gatshme “të ndjekë perspektivën e ribashkimit paqësor, por ne kurrë nuk do të lejojmë askënd ose asnjë forcë të ndajë Tajvanin nga Kina me asnjë mjet”, tha ministria.
Ministria e mbrojtjes e Kinës nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Arsenali i armëve të ekspozuara gjatë paradës së Xi përfshinte automjete sulmi amfibe që do të ishin thelbësore për marrjen e kontrollit të Tajvanit. Reuters gjithashtu vëzhgoi anije civile që ngarkonin automjete të ngjashme sulmi amfibe në stërvitjet detare të këtij viti.
Mënyra se si Kina përdori anije mallrash civile në stërvitjet e kësaj vere është “një lëvizje e konsiderueshme e gjilpërës” drejt të qenit në gjendje të transportojë trupa, pajisje dhe furnizime të mjaftueshme në plazhet e Tajvanit si pjesë e një pushtimi, tha Thomas Shugart, një ish-oficer nëndetësesh amerikane që ndjek nga afër flotën e Kinës.
“Ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm”, tha Shugart, duke iu referuar përdorimit të anijeve të mallrave nga Kina për të shkarkuar automjete direkt në plazh, për të cilën ai shkroi së fundmi në X. “Është një rritje e madhe në kapacitetin e tyre të valës së parë, në aftësinë e tyre për të çuar automjete të rënda direkt në plazh në një valë të parë”.
