Kina ka ekzekutuar katër anëtarë të tjerë të familjes mafioze Bai, një nga klanet më famëkeqe që drejtonin qendra mashtrimesh online në Mianmar, raportojnë mediat shtetërore kineze.
Ata ishin pjesë e 21 anëtarëve dhe bashkëpunëtorëve të familjes Bai që u shpallën fajtorë nga një gjykatë në provincën Guangdong për mashtrim, vrasje, plagosje dhe vepra të tjera penale. Në nëntor të vitit të kaluar, gjykata dënoi me vdekje pesë persona, përfshirë kreun e klanit, Bai Suocheng, i cili vdiq nga sëmundja pas shpalljes së dënimit.
Vetëm një javë më parë, Kina ekzekutoi edhe 11 anëtarë të familjes tjetër mafioze Ming, si pjesë e një fushate të gjerë kundër rrjeteve të mashtrimeve në Azinë Juglindore, që kanë mashtruar dhe shfrytëzuar mijëra qytetarë kinezë.
Për vite me radhë, familjet Bai, Ming dhe disa klane të tjera kontrollonin qytetin kufitar Laukkaing në Mianmar, ku drejtonin kazino, zona prostitucioni dhe operacione mashtrimesh kibernetike. Sipas autoriteteve, familja Bai ishte më e fuqishmja mes tyre dhe kontrollonte edhe një milici të armatosur.
Autoritetet kineze thanë se klani Bai kishte ndërtuar 41 komplekse ku zhvilloheshin mashtrime online dhe aktivitete kazinoje. Brenda këtyre qendrave ishte krijuar një kulturë dhune, ku rrahjet dhe torturat ishin të zakonshme. Aktivitetet kriminale të familjes çuan në vdekjen e gjashtë qytetarëve kinezë, vetëvrasjen e një personi dhe plagosjen e disa të tjerëve.
Familja Bai u forcua në fillim të viteve 2000, pasi sundimtari i atëhershëm lokal u rrëzua nga një operacion ushtarak i udhëhequr nga Min Aung Hlaing, i cili sot drejton juntën ushtarake të Mianmarit. Në atë kohë, Bai Suocheng ishte zëvendës i luftëtarit lokal dhe u pa si një aleat i dobishëm.
Perandoritë kriminale të këtyre familjeve u shembën në vitin 2023, kur Pekini u tregua i pakënaqur me mosveprimin e ushtrisë së Mianmarit ndaj mashtrimeve dhe mbështeti në heshtje një ofensivë të rebelëve etnikë në zonë. Pas kësaj, anëtarët e mafieve u arrestuan dhe iu dorëzuan Kinës.
Në Kinë, ata u shfaqën edhe në dokumentarë shtetërorë, që theksonin vendosmërinë e autoriteteve për të zhdukur rrjetet e mashtrimeve. Me ekzekutimet e fundit, Pekini duket se po dërgon një mesazh të fortë paralajmërues për këdo që përfshihet në këto aktivitete.
Sipas Kombeve të Bashkuara, qindra mijëra persona janë trafikuar për të punuar në mashtrime online në Mianmar dhe vende të tjera të Azisë Juglindore. Mes tyre ka mijëra kinezë, ndërsa viktimat kryesore të këtyre mashtrimeve, që arrijnë në miliarda dollarë, janë gjithashtu qytetarë kinezë.
Leave a Reply