Autoritetet kineze njoftuan të martën se Kina do të zgjasë trajtimin pa tarifa për të gjitha vendet afrikane që kanë marrëdhënie diplomatike me Pekinin duke filluar nga 1 maji 2026.
Sipas një njoftimi nga Komisioni i Tarifave Doganore i Këshillit të Shtetit, që nga 1 maji 2026 deri më 30 prill 2028, Kina do të japë trajtim pa tarifa, në formën e një shkalle preferenciale të tarifës, për 20 vende afrikane që kanë krijuar lidhje diplomatike me Kinën dhe nuk klasifikohen si vende më pak të zhvilluara,.
Për produktet që i nënshtrohen kuotave tarifore, vetëm normat tarifore brenda kuotës do të ulen në zero, ndërsa normat tarifore jashtë kuotës do të jenë pa ndryshim.
Për 33 vendet më pak të zhvilluara afrikane me marrëdhënie diplomatike, Kina tashmë ka dhënë trajtim pa tarifa për 100% të linjave tarifore që nga 1 dhjetori 2024.
Me hyrjen në fuqi të premten të politikës së zgjeruar, Kina do të bëhet ekonomia e parë e madhe që ofron trajtim të njëanshëm me tarifa zero dhe mbulim të plotë për të gjitha vendet afrikane me lidhje diplomatike, si dhe për të gjitha vendet më pak të zhvilluara me marrëdhënie diplomatike.
