Kina do të nxitë në mënyrë sistematike hapjen e nisur në mënyrë të pavarur prej saj dhe hapjen e njëanshme, si edhe do të zgjerojë në mënyrë të qëndrueshme politikat e heqjes së njëanshme të vizave dhe përjashtimin e gjithanshëm të ndërsjellë prej vizave, sipas një raporti të punës së qeverisë të paraqitur të enjten për diskutim në organin më të lartë ligjvënës të vendit.
Me forcimin e përpjekjeve për stabilizimin e tregtisë së jashtme, importet dhe eksportet ruajtën qëndrueshmërinë në vëllim dhe përmirësimin në cilësi, thuhet në raport, duke u shtuar se eksportet u rritën me 6.1 %.
Gjithashtu, u zbatua një plani veprimi për stabilizimin e investimeve të huaja, ndërsa numri i ndërmarrjeve të reja me investime të huaja u shtua 19.1 %, sipas raportit.
Në dokument vihet në dukje që janë bërë përparime të mëdha në promovimin e bashkëpunimit me cilësi të lartë në kuadër të nismës “Një brez, një rrugë”, ndërsa bashkëpunimi pragmatik në sektorë të ndryshëm vazhdon të thellohet.
Leave a Reply