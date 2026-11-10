Zv/presidenti i Kinës Han Zheng në Forumin e Biznesit për Zhvillimin e Gjelbër Kinë-Turqi në Stamboll bashkë me homologun e tij turk Cevdet Yilmaz, bëri thirrje për bashkëpunim më të thellë ndërmjet të dy vendeve në fushën e zhvillimit të gjelbër dhe tregtisë.
Në fjalimin e tij, Han tha se marrëdhëniet Kinë-Turqi kanë ruajtur një zhvillim të qëndrueshëm nën udhëheqjen strategjike të udhëheqësve të të dy vendeve. Ai vuri në dukje se Turqia është një partnere e rëndësishme ekonomike e tregtare e Kinës në Azinë Perëndimore dhe një partnere e rëndësishme në bashkëpunimin në kuadër të nismës “Një brez, një rrugë”.
Zv.presidenti kinez paraqiti tre propozime për thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar të gjelbër midis dy vendeve.
Së pari, të dyja palët duhet të forcojnë përputhshmërinë midis strategjive të tyre të zhvillimit të gjelbër.
Së dyti, të dyja palët duhet të nxitin bashkëpunimin në teknologjitë dhe industritë e gjelbra.
Sipas zv.presidentit Han, Kina i inkurajon dhe i mbështet ndërmarrjet nga të dy vendet në thellimin e bashkëpunimit industrial dhe teknologjik dhe në synimin e prodhimit të përshtatur sipas kushteve vendore, për të lehtësuar zbatimin e projekteve më cilësore të gjelbra, për të rritur konkurrueshmërinë e industrisë së energjive të reja të Turqisë dhe për të arritur rezultate të dobishme për të dyja palët në një nivel më të lartë.
Së treti, të dyja palët duhet të thellojnë bashkëpunimin shumëpalësh. Kina dhe Turqia kanë pozicione të ngjashme për qeverisjen globale të klimës.
Nga ana e tij, zv.presidenti turk Cevdet Yilmaz tha se ekonomia globale po kalon një transformim të madh dhe tranzicioni i gjelbër është një pjesë kyçe e këtij procesi. Kina mban një pozicion të rëndësishëm në fushat e zhvillimit të gjelbër, përfshirë teknologjitë e gjelbra, energjinë e përtëritshme dhe automjetet elektrike, duke dhënë kontribute pozitive në tranzicionin global të gjelbër.
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