Ministrija e jashtme e Suedisë Maria Malmer Stenergard dhe ministri i jashtëm i Kinës , Wang Yi,ranë dakord të shtunën, gjatë një takimi në Stokholm, për forcimin e bashkëpunimit dypalësh, mbështetjen e multilateralizmit dhe mbrojtjen e rendit ndërkombëtar të bazuar në të drejtën ndërkombëtare.
Maria Malmer Stenergard vuri në dukje që qeveria suedeze u kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Kinën. Ajo vlerësoi që marrëdhëniet dypalëshe po zhvillohen mirë, shkëmbimet po shtohen dhe potenciali për bashkëpunim është shumë i madh.
Ajo ritheksoi se qëndrimi i Suedisë ndaj parimit të “Një Kine” mbetet i pandryshuar. Sipas saj, Suedia do të forcojë dialogun me Kinën në të gjitha nivelet, do të shfrytëzojë plotësisht mekanizmat dypalësh, si komitetet e përbashkëta për bashkëpunimin ekonomik, tregtar, shkencor e teknologjik, si edhe do të zgjerojë bashkëpunimin në tregti, transformimin e gjelbër, mbrojtjen e mjedisit, inovacionin shkencor e teknologjik, inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Wang Yi, nënvizoi se Kina dhe Suedia kanë një histori të gjatë shkëmbimesh. Që nga fillimi i Reformës dhe Hapjes së Kinës, të dy vendet kanë qenë për një kohë të gjatë partnerët më të mëdhenj tregtarë të njëri-tjetrit përkatësisht në Azi dhe në rajonin nordik.
Ai theksoi se përvoja e çmuar e krijuar gjatë dekadave të bashkëpunimit dypalësh tregon që të dyja palët duhet të ruajnë një perceptim objektiv dhe racional për njëra-tjetrën, ta respektojnë njëra-tjetrën, të kërkojnë pikat e përbashkëta duke menaxhuar siç duhet dallimet dhe të mbeten të përkushtuara ndaj bashkëpunimit me përfitim të ndërsjellë.
Duke theksuar që më shumë se 10 000 kompani suedeze zhvillojnë aktualisht tregti me Kinën, Wang Yi tha se Kina mirëpret ndërmarrjet suedeze të shfrytëzojnë më tej mundësitë që ofron tregu i saj i madh, zinxhirët e plotë industrialë dhe skenarët e larmishëm të aplikimit. Ai shprehu gjithashtu shpresën që pala suedeze do të ofrojë për kompanitë kineze një mjedis biznesi të drejtë, të paanshëm dhe jodiskriminues.
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