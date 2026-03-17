Delegacionet kineze dhe amerikane zhvilluan shkëmbime dhe konsultime të thelluara dhe konstruktive në Paris nga e diela në të hënë mbi çështjet ekonomike e tregtare me interes të ndërsjellë, duke përfshirë marrëveshjet tarifore, promovimin e tregtisë dhe investimeve dypalëshe dhe ruajtjen e konsensusit ekzistues të konsultimit.
Gjatë bisedimeve, të dyja palët arritën një konsensus të ri dhe ranë dakord të vazhdojnë konsultimet.
Kohët e fundit, Gjykata e Lartë e ShBA-së vendosi se tarifat e vendosura nga qeveria amerikane sipas Aktit Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencës ishin të paligjshme, tha He Lifeng, zv/kryeministri i Kinës dhe njëherësh drejtori i palës kineze për këto bisedime, duke vënë në dukje se më pas, pala amerikane vendosi një shtesë importi prej 10 për qind për të gjithë partnerët tregtarë sipas seksionit 122 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974, dhe prezantoi një sërë masash negative në lidhje me Kinën, duke përfshirë hetimet e seksionit 301, sanksionet e korporatave dhe kufizimet e aksesit në treg.
Kina ka kundërshtuar vazhdimisht tarifat e njëanshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara, tha He, duke i kërkuar Uashingtonit të heqë krejtësisht tarifa të tilla dhe masa të tjera kufizuese.
Ndërsa pala amerikane tha se një marrëdhënie e qëndrueshme ekonomike dhe tregtare Kinë-ShBA është ka rëndësi të madhe për vendet dhe botën dhe ndihmon në promovimin e rritjes ekonomike globale, sigurisë së zinxhirit të furnizimit dhe stabilitetit financiar. Të dyja palët duhet të zvogëlojnë fërkimet, të shmangin përshkallëzimin e situatës dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes konsultimeve.
