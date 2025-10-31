Kina dhe Kanadaja konfirmuan vullnet pozitiv për t’i rikthyer marredhëniet midis tyre në rrugën e duhur të zhvillimit të shëndetshëm. Kjo u nënvizua gjatë takimit të presidentit kinez Xi Jinping me Kryeministrin e Kanadasë Mark Carney, në kuadër të Takimit të 32-të Ekonomik të Liderëve të APEC-ut.
Xi gjatë takimit tha se me përpjekjet e përbashkëta të të dyja palëve, marrëdhëniet Kinë-Kanada kanë treguar një moment pozitiv rimëkëmbjeje dhe përmirësimi, i cili i shërben interesave të përbashkëta të të dy vendeve.
Kina vlerëson deklaratën e Kanadasë se është e gatshme të promovojë përmirësimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në një mënyrë praktike dhe konstruktive.
Xi u bëri thirrje të dy vendeve të nxisin perceptime objektive dhe racionale për njëri-tjetrin, ta shohin njëri-tjetrin në mënyrë korrekte dhe të çojnë përpara zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe nga perspektiva e interesave të përbashkëta dhe afatgjata të të dy vendeve.
Të dyja palët duhet të mbështesin përfitimin e ndërsjellë dhe bashkëpunimin fitimprurës, si dhe të zgjerojnë bashkëpunimin praktik në ekonomi dhe tregti, energji dhe fusha të tjera, tha ai.
Xi gjithashtu u kërkoi të dyja vendeve të rrisin shkëmbimet midis njerëzve, të mbështesin të gjithë sektorët në rritjen e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe të çimentojnë mbështetjen publike për marrëdhëniet dypalëshe.
Nga ana e tij, Carney tha se që nga vendosja e lidhjeve diplomatike 55 vjet më parë, Kanadaja dhe Kina kanë ruajtur një marrëdhënie të mirë për një kohë të gjatë.
Qeveria e re kanadeze i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve të saj me Kinën dhe pret me padurim të shfrytëzojë mundësinë për të përmirësuar dhe zhvilluar marrëdhëniet dypalëshe, duke ringjallur aspiratën origjinale të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike, duke kompensuar kohën e humbur, duke rinisur bashkëpunimin dypalësh dhe duke arritur rezultate më të mëdha në marrëdhëniet Kanada-Kinë në një mënyrë praktike dhe konstruktive, tha Carney.
Ai tha se Kanadaja është e gatshme të mbajë shkëmbime të ngushta të nivelit të lartë me Kinën, të promovojë bashkëpunimin në bujqësi, energji, ndryshime klimatike dhe fusha të tjera, të arrijë rezultate të favorshme për të dyja vendet dhe të sjellë më shumë përfitime për popujt e të dy vendeve.
Në çështjet ndërkombëtare, Kanadaja dhe Kina kanë të njëjtat mendime dhe mund të rrisin bashkëpunimin .
Të dyja palët ranë dakord të rifillojnë shkëmbimet dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme, të promovojnë zgjidhjen e çështjeve specifike ekonomike dhe tregtare me interes të ndërsjellë, të konsolidojnë momentumin pozitiv dhe të përparojnë së bashku zhvillimin e partneritetit strategjik Kinë-Kanada
