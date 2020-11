Kina dhe Bashkimi Evropian ranë dakord për të thelluar mekanizmin e dialogut mes njerëzve, për të injektuar një impuls të ri në marrëdhëniet dypalëshe, shkruan “Xinhua”.

Marrëveshja u arrit gjatë takimit të pestë të nivelit të lartë Kinë-BE për dialogun mes njerëzve, i realizuar përmes lidhjes video, mes zëvendëskryeministres kineze Sun Chunlan dhe eurokomisioneres për Inovacionin, Kërkimin, Kulturën, Edukimin dhe Rininë, Mariya Gabriel.

Sun tha se thellimi i shkëmbimeve mes njerëzve është një konsensus i rëndësishëm i arritur nga udhëheqësit e Kinës dhe BE-së. Që nga takimi i katërt i mekanizmit, të dyja palët kanë promovuar në mënyrë aktive bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe shkëmbimet e personelit janë bërë më të shpeshta.

Përballë Covid-19, Kina dhe BE-ja kanë mbajtur kontakte të ngushta në bashkëpunimin mjekësor dhe shëndetësor dhe kanë mbështetur dhe punuar në luftën kundër pandemisë, gjë që demonstroi rëndësinë dhe ndikimin global të partneritetit gjithëpërfshirës strategjik Kinë-BE.

Sun vuri në dukje se Kina do të zbatojë një hapje të nivelit të lartë, do të thellojë shkëmbimet mes njerëzve me vendet e tjera dhe do të promovojë ndërtimin e një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin.

Gabriel foli për shkëmbimet ndërnjerëzore mes Kinës dhe BE-së në vitet e fundit dhe shprehu gatishmërinë për të punuar me Kinën në strategjitë e ankorimit, duke eksploruar potencialin e bashkëpunimit dhe duke promovuar një nivel të ri të shkëmbimeve dypalëshe mes njerëzve.