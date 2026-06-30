Kina dhe Bashkimi Evropian (BE) kanë konfirmuar krijimin zyrtar të mekanizmit të konsultimit për tregtinë dhe investimet Kinë-BE, ndërsa të dyja palët mbajtën takimin e parë të mekanizmit, sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar të martën.
Të dyja palët identifikuan katër rrjedha fillestare pune në kuadër të mekanizmit, të cilat përfshijnë balancimin e tregtisë dhe investimeve, kontrollet e eksportit, të drejtat e pronësisë intelektuale dhe reformën e OBT-së, thuhet në deklaratën e përbashkët.
Ministri i Tregtisë i Kinës Wang Wentao dhe Komisioneri Evropian për Sigurinë Tregtare dhe Ekonomike dhe Marrëdhëniet Ndërinstitucionale dhe Transparencën Maros Sefcovic bashkëkryesuan takimin e parë të mekanizmit të hënën në Bruksel.
Të dyja palët zhvilluan diskutime gjithëpërfshirëse, të thelluara dhe konstruktive mbi çështjet kryesore ekonomike dhe tregtare, sipas deklaratës.
Të dyja palët ranë dakord gjithashtu të krijojnë një mekanizëm të përbashkët monitorimi.
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