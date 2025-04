Zëvendësministri kinez i Financave Liao Min bashkëkryesoi të hënën në Bruksel Dialogun e 16-të Financiar Kinë-BE me zyrtarët e BE-së. Të dyja palët patën diskutime të thelluara për çështje, duke përfshirë situatën makroekonomike dhe politikat e Kinës dhe BE-së, bashkëpunimin në kuadër të G20, si edhe bashkëpunimet për mbikëqyrjen e auditimit dhe prokurimet qeveritare.

Kina është e gatshme të punojë me BE-në, për të zbatuar në mënyrë aktive konsensusin e rëndësishëm të arritur nga liderët e dy ekonomive, për të mbështetur bashkërisht multilateralizmin dhe sistemin tregtar shumëpalësh dhe për të kundërshtuar unilateralizmin dhe proteksionizmin, me synimin për të ofruar siguri më të madhe në një ekonomi të pasigurt globale, tha Liao.

Duke theksuar se Kina i kushton rëndësi të madhe bashkëpunimit të saj financiar dhe ekonomik me BE-në, ai tha se Kina do të forcojë bashkëpunimin dypalësh me BE-në në korniza të tilla si G20 dhe bankat shumëpalëshe të zhvillimit.

Gjithashtu, Kina do të thellojë bashkëpunimin praktik me BE-në në fusha si mbikëqyrja e auditimit dhe prokurimet qeveritare, për të mbështetur të dyja palët në arritjen e objektivave të zhvillimit.

Në frymën e respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit të favorshëm, Kina është e gatshme të menaxhojë siç duhet fërkimet dhe dallimet përmes dialogut dhe konsultimeve me BE-në, në mënyrë që të promovojë zhvillimin e shëndoshë dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve ekonomike, tha ai.

Zyrtarët e BE-së thanë se Kina dhe BE – si dy ekonomi të mëdha – duhet të forcojnë koordinimin e politikave makroekonomike dhe të punojnë së bashku për të adresuar sfidat globale si ndryshimet klimatike dhe çështjet e borxhit në vendet në zhvillim.

BE-ja është e gatshme të përmirësojë dialogun dhe konsultimet me Kinën, të angazhohet në bashkëpunim të barabartë dhe reciprokisht të dobishëm, si edhe të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të balancuar të marrëdhënieve ekonomike Kinë-BE, për të arritur rezultate të favorshme, thanë ata.